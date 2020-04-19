إطلاق نار عشوائي «نادر» في كندا.. والمنفّذ يتنكر بزي الشرطة

المصدر: أوتوا - وكالات

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا بكندا اليوم الأحد، وقد اعتقلت الشرطة الكندية، مطلق النار، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وكانت الشرطة قد حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في «تويتر»، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

ولم تكشف الشرطة الكندية عن دوافع مطلق النار وما إذا كانت الواقعة على صلة بالإرهاب.

ويعد إطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.