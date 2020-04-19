كوريا الشمالية تكذب حديث ترامب عن «ملاحظة لطيفة» من كيم

المصدر: بيونغ يانغ - د. ب.أ

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، لم يبعث بأي رسائل مؤخرا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أنه من غير الواضح أن ترامب تحدث عن رسائل تم تبادلها بينهما في الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية سوف تقوم بتحليل غرض القيادة الأميركية من تسريب معلومات لا أساس لها إلى وسائل الإعلام.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه تلقى مؤخرا ملاحظة لطيفة من الزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترامب أمس السبت في واشنطن «نحن على ما يرام مع كوريا الشمالية».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في بيان عن هذا التقرير الذي ظهر في وسائل الإعلام الأميركية، «ربما كان يشير إلى الرسائل الشخصية التي تم تبادلها في الماضي. لسنا متأكدين».

وأضافت «لكن قيادتنا العليا لم ترسل أي خطاب للرئيس الأميركي».