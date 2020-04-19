اعتقال وزير الثقافة اليمني السابق من قبل الحوثيين

المصدر: صنعاء - د. ب. أ

أكد ناشط حقوقي يمني اليوم الأحد اعتقال وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان، من قبل ميليشيات الحوثي، من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات(يمنية أهلية مقرها جنيف) توفيق الحميدي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية:«اعتقال الحوثيين الأديب الكبير الرويشان، والذي يحظي باحترام شعبي وثقافي كبير،من أمام منزله، مدان، ويؤكد للعالم أن الطبيعة الإقصائية للمليشيات هي السائدة ضد كل صوت معارض لهم».

وأضاف الحميدي:«الرويشان رغم البقاء في صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشات الحوثي، الا أن صوته ظل عاليا في تأييد المشروع الجمهوري والحكومة الشرعية، وعبر عن نقده الواضح دون تردد لمشروع الحوثي الانقلابي».

وأفاد بأن جماعة الحوثي اختارت اليوم هذا التوقيت «للفت الأنظاربعد الضغوط الشديدة عليهم من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والدول الكبرى».

وأكد الحميدي، أنه حتى الآن لا يعرف مصير الرويشان، مطالبا الحوثيين بالكشف الفوري عن مكانه، وحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامته الصحية والجسدية.

وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير السابق، قال في منشور مقتضب على«فيس بوك»،:«اختطف والدي من قبل جماعة الحوثي منذ نصف ساعة..»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

