هيئة كبار العلماء السعودية توصي بصلاة التراويح في المنازل

المصدر: الرياض - وكالات

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الأحد عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان مع التقيّد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات بأنواعها.

ودعت الهيئة لإقامة صلوات الفريضة والتراويح في البيوت إذا أوصت الجهات المختصة بذلك، كما أكدت على ضرورة تجنب التجمعات كالإفطار والسحور الجماعي.

وحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية «واس»: «أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة، داعية الله تعالى أن يبلغ الجميع صيامه وقيامه، وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه ينبغي «أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى... وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله».

وكان المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد قال الجمعة الماضية إنه ينبغي أداء الصلوات في رمضان وعيد الفطر في المنازل إذا استمر وباء فيروس كورونا.