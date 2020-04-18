إجلاء 200 مواطناً مصرياً من العالقين في كندا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أقلعت طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، أمس، في طريقها إلى مصر وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصرياً.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، وجه الشكر لجميع المواطنين المصريين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.

ومن ناحية أخرى، أوضح سفير مصر في كندا أن عملية إعادة المواطنين المصريين في الخارج تأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الحكومة المصرية وتشرف على تنفيذها بكل دقة، وفقاً لمعايير تم الإعلان عنها، مشيراً إلى علم السفارة بوجود عالقين آخرين لم يتمكنوا من العودة على هذه الطائرة لتواجدهم في أماكن بعيدة في الغرب الكندي لم تسمح المدة المتاحة زمنيا منذ الإعلان عن الطائرة وتاريخ إقلاعها بسفرهم إلى تورونتو، وكذا وجود عدد من الطلاب المصريين بالجامعات الكندية الذين مازالوا في فترة الامتحانات وقد تم إخطارهم من جامعاتهم بضرورة مغادرتهم للسكن الجامعي بعد الامتحانات، وهو ما أشار إلى أنه سيتم أخذه في الاعتبار عند ترتيب أية طائرة أخرى وفقاً للخطة والأولويات التي تضعها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن.