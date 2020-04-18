"التحالف": ميليشيات الحوثي استهدفت المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.



وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية والتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيات لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.



ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الميليشيات الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.