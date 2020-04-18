تسونامي الفقر.. "كورونا" يعيد عقارب الساعة لدى بعض البلدان 30 سنة إلى الوراء

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يجمع الخبراء على وصف تأثيرات فيروس كورونا المستجد أو مابات يسمى بجائحة كوفيد-19، بالخراب العالمي ففي غضون أشهر قليلة فقط، تسبب الفيروس في عمليات إغلاق تام في العديد من البلدان، وأودى بحياة أكثر من 153000 شخص حتى الآن مع استمرار المرض في الانتشار.

ويتوقع أن يكون نصف مليار شخص تحت خط الفقر مع انكماش الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي الفيروس.

وحذر بحث نشره المعهد العالمي لبحوث التطوير الاقتصادي بجامعة الأمم المتحدة من أن مستويات الفقر في البلدان النامية قد تتراجع إلى ما كان عليه حالها قبل 30 عاما.

وسيكون التأثير مدمراً للغاية الأمر الذي دفع الخبراء لتشبيهه بتأثير إعصار تسونامي المدمر، ولكن تسونامي الفقر هذه المرة.

واستخدم الباحثون بيانات البنك الدولي لقياس آثار انخفاض المبالغ المالية التي تنفق في الاقتصادات عند ثلاثة مستويات من الفقر ​​1.90 دولار و 3.20 دولار و 5.50 دولار في اليوم.

وأظهرت النتائج أنه حتى لو تقلص الاستهلاك بنسبة 5٪ سيؤدي ذلك إلى أول زيادة في الفقر المرتبط بالدخل منذ عام 1990.

من جهة أخرى، دعت منظمة أوكسفام غير الحكومية قادة العالم إلى الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 2.5 تريليون دولار للحفاظ على الدول والمجتمعات الفقيرة التي ستستغرق وقتا يصل إلى 30 عاما لتتعافى من جديد، وهو ما يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015 ، للوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.

وقالت منظمة العمل الدولية إن أكثر من ملياري عامل غير رسمي في العالم هم الأكثر عرضة للخطر لأنهم مجبرون على مواصلة العمل في بيئات عالية الخطورة وغالبا ما يعيشون في مساكن ضيقة في ظروف صحية تفتقر إلى النظافة والتعقيم.

وبني التقرير على النماذج التي تفترض انكماش الاستهلاك بنسبة 5٪ أو 10٪ أو 20٪، ومن المرجح أن تكون أسوأ الآثار محسوسة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وستستضيف منطقة شرق آسيا نسبة أعلى.

وقالت منظمة أوكسفام إن خطة اقتصادية عالمية جديدة يجب أن تتضمن إلغاء ديون بقيمة تريليون دولار مستحقة على الدول النامية، مضيفة أنه يجب وضع نفس المبلغ في احتياطي دولي يمكن للدول استخدامه لبناء أنظمتها الصحية.