آبي مناشدا بحزم اليابانيين: من فضلكم تجنبوا الخروج

المصدر: طوكيو - رويترز

وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مناشدة قوية لليابانيين اليوم الجمعة بالبقاء في المنازل لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك في أشد تصريحاته صرامة منذ بداية الأزمة.

وسجلت الإصابات الجديدة رقما قياسيا جديدا في طوكيو قبل خطاب آبي الذي قال فيه إن توسيع حالة الطوارئ هذا الأسبوع لتشمل كافة أنحاء البلاد مدفوعة بمخاوف من احتمال عجز الخدمات الطبية عن الاستيعاب في المناطق الريفية التي يسكنها الكثير من المسنين.

وقال آبي «من فضلكم تجنبوا الخروج» مضيفا أن تقليل الاختلاط بين الأفراد في طوكيو وأوساكا، وهما من أشد المناطق تضررا بالفيروس، لا يزال دون المستويات المستهدفة.

وأضاف «كل شيء يعتمد على تصرف كل فرد».



ولا تزال طوكيو أشد المناطق تضررا بكورونا وقالت حاكمة المنطقة إنها سجلت رقما قياسيا للحالات الجديدة بلغ 201 اليوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 2796.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان إلى أكثر من تسعة آلاف و190 حالة وفاة وفقا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

من جهة أخرى عبر رئيس الوزراء الياباني عن دعمه اليوم الجمعة لدور منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا على النقيض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعهد بوقف تمويل بلده للمنظمة.

وقال آبي إنه أبلغ بقية قادة مجموعة الدول السبع الكبرى أمس الجمعة أن «على المجتمع الدولي أن يتعاون لمكافحة هذا المرض المعدي الذي له تأثير عالمي» مضيفا أن اليابان ستدعم منظمة الصحة «بقوة».

وأضاف «وحدها منظمة الصحة العالمية هي التي يمكنها العمل كمؤسسة دولية» لمكافحة الجائحة.