«الصحة العالمية» تشكر ماكرون على قيادته جهود مواجهة «كورونا»

المصدر: جنيف - أ. ف. ب

شكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «قيادته» في الجهود الدولية لمواجهة وباء كوفيد-19 بينما علقت الولايات المتحدة تمويل المنظمة وشكك الرئيس الفرنسي في إدارة الصين للأزمة.

وتوجه تيدروس أدهانوم في تغريدة على تويتر «بالشكر الجزيل للرئيس إيمانويل ماكرون على قيادتكم في التحرك الصحي الدولي».

يأتي ذلك بعدما دعا الرئيس الفرنسي على «تويتر» مساء الثلاثاء إلى «بناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية بشأن توفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع».

وأعلن ماكرون أيضا في تلك التغريدة أنه «أجرى محادثات غنية جدا مع أطراف دولية لبحث كيفية مواجهة كوفيد-19» لتسريع الجهود المشتركة في مواجهة الوباء «وإنقاذ أرواح».

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية «بتبادل أفكار بناء فعليا لتحسين التعاون وتسريع وقف انتشار فيروس كورونا المستجد».

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة ليل الثلاثاء الأربعاء تعليق مساهمتها المالية في موازنة منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بالعمل تحت تأثير الصين.

كما شكك الرئيس الفرنسي أيضا باستراتيجية الصين منذ ظهور أولى الحالات فيها في نهاية 2019.

وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت الخميس قال «من الواضح انه هناك أمور حصلت لم نعلم بها».