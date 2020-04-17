الصين تنفي «تسترها» على عدد مصابي «كوفيد-19»

المصدر: بكين - أ. ف.ب

نفت الصين الجمعة أن تكون تستّرت على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد لديها، وفق ما أفادت وزارة خارجيتها في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة.

وأقر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان بأن التفشّي السريع للفيروس ساهم في تعداد أقل نجم عنه رفع الصين لحصيلة الوفيات لديها في وقت سابق الجمعة. لكنه أضاف «لم يكن هناك أي تستّر قط ولن نسمح بأي تستّر».

ونفى تشاو أن تكون السلطات الصينية تستّرت على حجم تفشي الفيروس. وقال «لم يحدث تستر ولن نسمح بذلك ابدأ».

واعترف بحدوث «حالات تأخير وإغفال وعدم دقة» في تسجيل الوفيات في بداية الوباء بسبب اكتظاظ المستشفيات. لكنه أكد أن «رد الصين على الوباء لا مأخذ عليه».

ودعت الصين في الوقت نفسه إلى الوحدة الدولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعواصم غربية عدة حول إدارة بكين لوباء كوفيد-19.

وقال تشاو ليغيان إنه «من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19».

وجاءت تصريحاته بعدما قال ماكرون لصحيفة «فايننشال تايمز» الخميس إنه من «السذاجة» القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية.

وأعلنت بلدية مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس في نهاية ديسمبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس بعد مراجعتها لتشمل 1290 وفاة إضافيّة. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة.