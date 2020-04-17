سلطنة عمان: 109 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 45 حالة

المصدر: مسقط، الكويت ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1019 حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة العمانية، في بيان صحافي، على موقعها الإلكتروني أمس، إن الإصابات تشمل 12 حالة لعمانيين، و97 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، لافتة إلى تسجيل أربع حالات وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

من جهة أخرى، أغلقت سلطنة عمان سوقاً للأقمشة في بلدة جعلان بني بوعلي التي يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العمانية إن سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والتي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها؛ سيبدأ عزلها من الساعة الرابعة صباح أمس حتى إشعار آخر بعد رصد 12 حالة عدوى فيها.

وفي العاصمة الكويتية أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحافي أمس، إن 32 حالة دخلت العناية المركزة منها 16 حالة حرجة. وأوضح المتحدث أن 1296 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح أمس شفاء 19 حالة، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 225 حالة.