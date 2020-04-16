"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" في أوروبا تقترب من المليون

المصدر: عواصم - وكالات

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم الخميس، إن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة "كورونا المستجد" (كوفيد-19) مع اقتراب عدد حالات الإصابة من المليون.

وقال كلوج للصحفيين في تصريح عبر الإنترنت "يواصل عدد الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة. في الأيام العشرة الماضية ارتفع عدد الإصابات نحو المثلين ليقترب من المليون".

وتابع: هذا يعني أن نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة "كوفيد-19" ملقى على عاتق أوروبا. مضيفا: أكثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض.

وأضاف "لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا. وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأودى الوباء بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الخميس.

ومع عدد وفيات بتسعين الفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم. وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وفي العالم تم تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفا و551 إصابة وهو رقم لا يعكس سوى جزء من عددها الحقيقي لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة.