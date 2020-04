روسيا: أوباما علم من صحيفة أن الكثير قد فاته خلال رئاسته

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تغريدة نشرها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يتهم بها روسيا بنشر "معلومات خاطئة".

ونشر أوباما تغريدة، أمس الأربعاء، معقبا على مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" زعم فيها أن روسيا تنشر معلومات مضللة عن الأوبئة على الإنترنت وتلقي باللوم على العلماء الأميركيين بهدف إلحاق الضرر بالعالم.

وكتب أوباما معلقا على المقالة: "تعتمد الديمقراطية على توافر المواطنين المطلعين والتضامن الاجتماعي. وإليك نظرة على كيفية انتشار المعلومات الخاطئة عبر الشبكات الاجتماعية ولماذا يمكن أن تضر بقدرتنا على الاستجابة للأزمات".

Democracy depends on an informed citizenry and social cohesion. Here’s a look at how misinformation can spread through social media, and why it can hurt our ability to respond to crises. https://t.co/qnLcR3mh8A

من جانبها، ردت السفارة الروسية في واشنطن في حسابها على "تويتر": "لقد علم السيد أوباما من صحيفة نيويورك تايمز أن الكثير فاته خلال فترة رئاسته وبأن (روسيا كانت تنشر معلومات مضللة لأكثر من عقد من الزمان)... لماذا لم يتصرف حينها؟".

وتابعت السفارة: "الأمر بسيط للغاية - لم يكن هناك تدخل روسي أو حملات تضليلة. هذا مجرد منشور منخفض المستوى".

From @NYTimes Mr. Obama has learned that he missed a lot during his tenure as POTUS (Russia "has spread misinformation for more than a decade”).

Why didn’t he react❓

Very simple - there was no #RussianInterference or disinformation campaigns. Just another low grade publication. https://t.co/CH4dJVapvb