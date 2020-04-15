ملك الأردن: التعامل بحزم مع أي تصرفات قد تعرض صحة المواطنين للخطر

أعلن ملك الأردن عبدالله الثاني، أنه سيتم التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بخاصة الصناعية والطبية والزراعية.

وأكد ملك الأردن، خلال اجتماع اليوم، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات.



وشدد ملك الأردن، على أهمية التحقق من خلو سائقي شاحنات البضائع التي تصل إلى المملكة من خلال المعابر الحدودية، من فيروس كورونا المستجد. ووجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات.



وأكد الملك أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة. وشدد على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أية خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجيا في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس، كما أكد ضرورة وضع تعليمات وإرشادات صارمة تضبط العودة التدريجية للعمل في القطاعات المستهدفة، وأهمية توضيحها وتعميمها قبل المباشرة باستئناف العمل، لضمان الالتزام بها.



وشدد ملك الأردن على ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع.