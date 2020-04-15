مصر تمنع موائد الرحمن والخيام الرمضانية وتغلق جميع الشواطئ والمتنزهات

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان له، أن المحافظون أصدروا قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، منعاً للاختلاط والتزاحم، خاصة في "شم النسيم"، كما تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري ، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات تزامناً مع احتفالات "شم النسيم"، وكلف المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلاً للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

وأكد المحافظون بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وشدد المحافظون على أنه تم إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى السياحية بذلك؛ منعاً للاختلاط والتزاحم، خاصة في شم النسيم، وحماية للمواطنين، كما تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المحافظون أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وكذا مشروعات التشييد والبناء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حماية للعاملين، كما أن جميع الموانئ تعمل على مدار اليوم بصورة كاملة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون موقف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة، وكذا المشتبه بها، والمخالطين، وأكدوا أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس يتم تحويلها من وزارة الصحة، كما أعلنوا أن هناك مستشفيات جاهزة للافتتاح قريباً.