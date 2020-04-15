آخر مستجدات كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز المليونين.. والتعافي نصف مليون

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليونين صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و231 حالة عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 ألفا و757 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة إلى جانب نحو 26 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و295 إصابة و3342 وفاة، حيث

سجلت حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.