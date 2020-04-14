السودان.. تعرض موكب رئيس مجلس السيادة لحادث سير

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تعرض موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، لحادث سير بشارع النيل بالخرطوم، حسبما أفادت مصادر صحافية سودانية.

ونقلت صحيفة «السوداني» عن مصدر موثوق قوله إن «مركبة ضابط شرطة قطعت الطريق عن طريق الخطأ، مما أحدث ارتباكا في سيارات الحماية واصطدمت ببعضها البعض، مؤكدا سلامة سيارة رئيس المجلس السيادي وأنها واصلت السير بسلام».

وفيما لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح عن الحادث، أشارت مصادر سودانية أخرى، إلى أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من فريق المرافقة الخاص بالبرهان دون سقوط أي ضحايا.

