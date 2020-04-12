وزير الداخلية التركي يستقيل في خضم أزمة «كورونا»

المصدر: إسطنبول - د.ب. أ

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في نبأ عاجل أن وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن استقالته من منصبه.

وأعلن صويلو، استقالته عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

ونقلت عن الوزير قوله إن «مسؤولية تطبيق حظر التجول لمنع وباء كورونا في هذه المرحلة التي تدار بدقة بجهد ودقة عائدة لي».

وقال الوزير في بيان «أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر.. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه».

وأدى قرار تطبيق العزل الشامل في البلاد بسبب كوفيد-19، إلى احتشاد السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن.

وكانت المعارضة قد انتقدت الحكومة لقرارها المفاجئ بفرض الحظر على 31 مدينة بالبلاد بشكل مفاجئ، وقالت إنه أدى إلى مزيد من الارتباك.

وكان قد تم الإعلان مساء يوم الجمعة الماضي عن حظر للتجوال في تلك المدن، ومن بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة، ومنع السكان من مغادرة منازلهم بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف ليل الأحد / الاثنين.