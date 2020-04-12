بالصور.. سما.. رضيعة مغربية تهزم فيروس كورونا

المصدر: متابعات - جعفر محمد أحمد

غرد رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني،على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد، ليعرب عن سعادته بشفاء رضيعة مغربية تبلغ من العمر ثلاثة أشهر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وقال رئيس الحكومة المغربية في تغريدته «شفيت بفضل الله الرضيعة سما التي تبلغ من العمر 3 أشهر، وهي أصغر مصابة ب فيروس #كورونا_المستجد، وكانت أدخلت في حالة حرجة المستشفى الجامعي بمدينة #فاس حيث أمضت 16 يومًا، الحمد لله على سلامتها وهنيئا لأبويها وأسرتها».

ووفق وسائل إعلام مغربية، غادرت اليوم الأحد، الرضيعة سما المستشفى، بعد تماثلها للشفاء من «كورونا» وهزيمتها للفيروس، بعد خضوعها للعلاج في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس.

وحظيت حالة شفاء سما بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، حيث تداول معلقون صور الرضيعة وهي في أحضان أقاربها الذين كانوا يحملون باقات من الورد.

وأصبحت سما أصغر مصابة بفيروس كورونا، تماثلت للشفاء بالمغرب، بعد أن كانت قد دخلت المستشفى قبل 16 يومًا في حالة حرجة.

وتأتي حالة الرضيعة سما في ظل الجدل الواسع الذي أثير مؤخرا حول مدى مصداقية تغريدة لرائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أشار فيها إلى أن الأطفال «محصنون» ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن تشير الأحداث إلى أن الفيروس قد يسبب أعراضا مرضية وخيمة أو حتى الوفاة لكبار السن، بينما الوضع مطمئن بالنسبة للأطفال حسب موقع «بي بي سي».

لكن تقارير مقلقة ذكرت أن بعض الصغار في السن قد عانوا أيضا من أعراض شديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا. وأثارت هذه التقارير، وكذلك إجراءات إغلاق المدارس والتباعد الاجتماعي، المخاوف حول تأثير فيروس كورونا على الأطفال.

وقال أستاذ المناعة والأمراض المعدية لدى الأطفال بجامعة أكسفورد أندرو بولارد، إن أعداد الإصابات بين الأطفال الآن لا تقل عنها بين البالغين، رغم أننا كنا نعتقد في البداية أنه لا يصيب الأطفال. لكن الأطفال عادة تظهر عليهم أعراض طفيفة جراء الإصابة بالعدوى.

وأشارت بيانات المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الأطفال دون 19 عاما لا يمثلون إلا اثنين في المئة فقط من حالات الإصابة التي سجلت حتى 20 فبراير، وبلغ عددها 72,314 حالة.

