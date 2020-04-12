بنغلاديش تمدّد إجراءات العزل

المصدر: دكا، نيودلهي - رويترز

مدّدت بنغلاديش أمس، إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد لمدة 11 يوماً. حيث جرى نشر الجيش في جميع أنحاء البلاد لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، وقد مدّدت الحكومة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إجراءات العزل العام على مستوى البلاد إلى 25 أبريل، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 424 ووصول عدد الوفيات إلى 27.

من ناحية أخرى، تنتهي يوم الثلاثاء فترة إجراءات العزل العام في الهند التي امتدت 21 يوماً. وحثت ولايات عدة رئيس الوزراء مودي على تمديد هذه الفترة رغم تزايد المخاوف من أن هذه الإجراءات جعلت ملايين الفقراء عاطلين عن العمل.