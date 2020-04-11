الولايات المتحدة تسجل أعلى وفيات بـ"كورونا" في العالم

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا، اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أكثر من أي دولة أخرى، وذكرت وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية، أن الولايات المتحدة سجلت منذ قليل الوفاة رقم 20 ألف بالفيروس.

وقالت "رويترز" الإنجليزية إن تلك الأرقام خاصة بإحصاءاتها، لافتة إلى أن إيطاليا سجلت ثاني أكثر حالات الوفاة المبلغ عنها في العالم وهي 19468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بحوالي 16353، موضحة أن الولايات المتحدة لديها خمسة أضعاف سكان إيطاليا وحوالي سبعة أضعاف سكان إسبانيا.



وشهدت الولايات المتحدة أعلى عدد من القتلى حتى الآن في هذا الوباء حيث تم الإبلاغ عن 2000 حالة وفاة تقريبًا يوميًا خلال الأيام الأربعة الماضية على التوالي، وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد القتلى في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 200،000 خلال فصل الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل غير المسبوقة التي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين في منازلهم.



وأثرت أوامر البقاء في المنزل التي فرضت في الأسابيع الأخيرة عبر 42 ولاية من الولايات الخمسين على التجارة الأمريكية بشكل كبير ، حيث توقع بعض الاقتصاديين فقدان وظائف تصل إلى 20 مليونًا بحلول نهاية الشهر.

وعلى الصعيد العالمي ، كان هناك أكثر من 1.6 مليون حالة مؤكدة، مع تجاوز عدد الوفيات 106 آلاف.

طالع أيضاً