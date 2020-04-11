مؤتمر أوروبي بالفيديو حول «كورونا» يوم 23 أبريل

المصدر: بروكسل ■رويترز

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أمس، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون مؤتمراً بالفيديو يوم 23 أبريل، لبحث سبل مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات ميشيل، بعد يوم من موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم قيمته نصف تريليون يورو لاقتصادات دولهم التي تضررت من الفيروس.

وقال ميشيل في بيان على «تويتر»: «حان الوقت لتمهيد الطريق أمام تعافٍ اقتصادي قوي. ويجب أن تعيد هذه الخطة انطلاق اقتصاداتنا بينما نعزز من نقاط الالتقاء الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعب دور هادف في هذا المجال».

ووصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس «بانفراجة كبيرة».

وجاء في البيان، أنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي بحث «إنشاء صندوق مؤقت للتعافي لضمان تعافٍ اقتصادي أوروبي قوي لجميع الدول الأعضاء».