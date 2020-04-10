اليمن يعلن رصد أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المصدر: عدن - رويترز

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في ​اليمن​ عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​ المستجد «​كوفيد 19​» اليوم الجمعة في محافظة ​حضرموت​ شرق اليمن.

وجاء الإعلان عن الإصابة بعد أن دخل وقف لإطلاق نار أعلنه تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية على مستوى البلاد حيز التنفيذ أمس الخميس على خلفية تفشي الفيروس.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ على «تويتر» أن "الحالة التي اكتشفت في محافظة حضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة».

وقد فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال مسؤول محلي لرويترز إن المصاب عامل يمني في ميناء الشحر.

وبتأكيد الحالة، انضمت اليمن إلى قائمة الدول التي اجتاحها الوباء بعد أن ظلت خالية من تسجيل أي إصابة منذ قرابة أربعة أشهر من ظهور الفيروس.