الأمم المتحدة ترحب بإعلان " التحالف" وقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: نيويورك - وام

رحب الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من اليوم.

وقال الأمين العام في بيان أن هذه المبادرة من قبل التحالف، من شأنها أن تساعد في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودعا الحوثيين للاستجابة لهذه المبادرة.

وأكد البيان انه من خلال الحوار يمكن الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تدابير بناء الثقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.