"قيادة قوات تحالف دعم الشرعية" تعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" " وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من " الخميس " التاسع من أبريل الجاري سعت /1200/ بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية قابلة للتمديد.

و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في هذا الشأن إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناء على إعلانها السابق بتاريخ 25 مارس الماضي تأييد و دعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي و لجدية و رغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد و إنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق و العمل على مواجهة كورونا ومنعه من الانتشار فإن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 9 أبريل الجاري سعت /1200/ بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن و خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

و أضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن و التوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.