مصر تمدد حظر الطيران والتجوال الليلي لمدة أسبوعين لمواجهة «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، تمديد حظر الطيران والتجوال الليلي لمدة أسبوعين جديدين لمواصلة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي وقت أعلنت فيه السعودية ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 2932 حالة، قررت السلطات العمانية إغلاق مسقط للحد من انتشار الفيروس.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي: «يستمر تطبيق الإجراءات نفسها، التي تم اتخاذها لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 23 أبريل».

وكانت الحكومة قررت، في 24 مارس، فرض حظر تجوال ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. كذلك كان قرار الحكومة بإيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل. وتصل الغرامات على المخالفين إلى 4000 جنيه مصري (نحو 250 دولاراً)، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

وقال مدبولي، في مؤتمر أمس: «تم التوافق على أنّ موعد تطبيق الحظر يبدأ من الثامنة»، لمنح وقت كافٍ للمواطنين للعودة إلى منازلهم.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان أمس «مد تعليق نشاط اللعبة، اعتباراً من 15 أبريل لمدة 15 يوماً أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار». ويوقف الاتحاد نشاط اللعبة على خلفية كورونا المستجد، منذ 15 مارس.

وتسجل مصر، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة 1450 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 94 وفاة، و276 حالة تم إعلان تعافيها.

وفي هذا الصدد، قال مدبولي «ستكون هناك زيادات في (أعداد) الإصابات اليومية على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.. هذا متوقع». وأكد أن مصر «لاتزال في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على هذا المرض».

ونصت الإجراءات الحكومية، أيضاً، على أن تغلق «ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي جميع المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحال تقديم الخدمات وبيع السلع مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت». وتستثنى من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2932 حالة مؤكدة، بزيادة 137 إصابة على المسجلة أول من أمس الثلاثاء. ولم يتم تسجيل أي وفاة أمس ليستقر العدد عند 41 وفاة، وتم تسجيل شفاء 16 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 631 حالة. وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

في السياق نفسه، أعلنت السلطات العمانية، أمس، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من غدٍ الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، إنه «في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، وحتى العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل». كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية بالسلطنة حتى إشعار آخر.

- مصر تسجل، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، 1450 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 94 وفاة، و276 حالة تم إعلان تعافيها.