بالفيديو.. ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرنى ساندرز، اليوم الأربعاء، انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له لخوض الانتخابات، بعد النتائج الأولية المخيبة للآمال.

وقال ساندرز في حسابه على موقع "تويتر": "اليوم أعلق حملتي. ولكن بينما تنتهي الحملة يستمر النضال من أجل العدالة".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في نسختها الإنجليزية، إن خطوة ساندرز هي اعتراف منه بأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، قد تقدم عليه ولم يعد لدى ساندرز أي أمل في تحدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16