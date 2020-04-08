قوات فرنسية تنسحب من قاعدة في بغداد

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، انسحاب القوات الفرنسية التي تعمل في إطار قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، من إحدى القواعد العسكرية ببغداد.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة: «بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي الفرنسيين في قيادة الفرقة السادسة، الذي كانوا يشغلونه في قضاء أبوغريب». وأوضح البيان أن عملية الاستلام تمت وفق التزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية.