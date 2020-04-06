"كورونا" يعيد رئيس وزراء إيرلندا إلى مهنته الأصلية

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

أعاد رئيس حكومة ايرلندة، الطبيب ليو فرادكار، تسجيل نفسه كطبيب ممارس من جديد، وسيعمل في نوبة أسبوعية بهدف المساعدة في محاربة وباء فيروس كورونا، وفق ما ذكره مكتبه يوم الأحد الماضي.

وعمل فرادكار لمدة 7 سنوات كطبيب ممارس قبل انتقاله الى مجال السياسة ويتم الغاءه من سجل الاطباء في عام 2013.

ولكنه انضم إلى السجل الطبي في بداية شهر مارس وعرض خدماته للخدمات الطبية، لفترة واحدة اسبوعيا في المناطق التي تكون قريبة من عمله وفق ما ذكره المتحدث باسمه. وأضاف المتحدث " إن العديد من أصدقائه واصدقائه وأقربائه يعملون في الخدمات الصحية. وأراد أن يقدم المساعدة ولو بصورة ضئيلة".

وفي الأسبوع الماضي بدأ وزير الصحة، سايمون هاريس، حملة تجنيد في شتى أنحاء الدولة لتمكين الخدمات الصحية التي تواجه صعوبات كبيرة، من محاربة تفشي فيروس كورونا، حيث بعث برسالة إلى جميع سكان الدولة تقول "بلادك بحاجة اليك".

ومن ضمن 5000 اصابة بالفيروس ذكرت ايرلندا وقوع 158حالة وفاة حتى يوم الاثنين. وقالت مصادر الخدمات الطبية أنها تحدثت مع الالاف من العاملين في مجال الرعاية الطبية الذين يمكنهم مزاولة المهنة، وتلقت نحو 70الف طلب. ووفق تقرير نشرته صحيفة ايريش تايمز فإن فرادكار كان يساعد في التقييمات على الهاتف. لان أي شخص كان يصاب بالفيروس كان يتم تقييم حالته عبر الهاتف أولا. ومن المعروف أن فرادكار يأتي من عائلة طبية فوالده طبيب وأمه ممرضة وفق ما ذكرته ايريش تامز، كما أن شقيقتيه وزوجيهما يعملان في مجال الرعاية الصحية.

وفي الحقيقة فإن التقدم الذي حققته ايرلندا في مجال تخفيض المعدل اليومي للإصابة بفيروس كوورنا والذي بلغ 10% غير كاف وبحاجة الى تخفيض أكثر بـ 5% من أجل السيطرة على المرض وفق ما قاله فاردكار يوم الخميس الماضي.

وقال فرادكار إن الخدمات الطبية تملك القدرة على تشغيل 1200 جهاز تنفس اصطناعي وغرفة عناية مكثفة، بيد أنها تنوي تدرب مزيد من الموظفين لاستخدام معدات التنفس الاصطناعي التي توفرت بأعداد متزايدة.

وتقول الحكومة الإيرلندية أنها تخطط لإجراء اختبارات واسعة النطاق ومتابعة الذين اثبتت الاختبارات أنهم مصابون بالمرض باعتبار أن الخطوتين تمثلان دعامتان أساسيتان في جهودها لمحاربة فيروس كورونا.