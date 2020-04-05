الجيش السوداني يكشف حقيقة «الانقلاب العسكري» ويطمئن على استتباب الأمن

المصدر: القاهرة - د. ب.أ

صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن بأن الأحوال هادئة ولا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

ونفى، عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على موقع «فيس بوك»، وجود اعتقالات في صفوف القوات المسلحة، معتبرا ما يتردد في هذا الشأن «إشاعة ضارة بأمن المجتمع ننفيها، ونشير إلى آن خططنا المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادنا».

وأضاف:«لا جديد، ونطمئن الشعب السوداني على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن».

وكان تقرير إخباري أشار إلى أن إسلاميين موالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير يعملون لتدبير «انقلاب عسكري» يعيدهم للسلطة مرة أخرى، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش الذي أطاح بحكمهم، والتي تصادف غدا.

كما ذكر التقرير أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، مُنحت لهم بدواعي وباء كورونا، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة.