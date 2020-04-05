«ووهان الأوروبية».. دراسة رائدة لتتبع «كورونا» في بلدة ألمانية

المصدر: ترجمة، مكي معمري - عن «ذا ويك»

قام فريق من علماء الفيروسات والباحثين بتحويل «هاينسبيرغ»، وهي بلدة تقع في غرب ألمانيا، على الحدود مع هولندا، إلى موقع لدراسة تفشي فيروس «كوفيد 19».

والبلدة والمنطقة المحيطة بها، هي المنطقة الأكثر تضرراً في ألمانيا، مع تسجيل 1281 إصابة مؤكدة بـ «كورونا» و34 حالة وفاة. وتقول صحيفة «الغارديان»، لقد أطلق على البلدة «ووهان ألمانيا»، نسبة إلى المدينة الصينية التي بدأ فيها الوباء العالمي، ليتفشى في كل مكان.

وتقول صحيفة «تايمز»، إن هاينسبيرغ، «شيء يشبه بوابة المستقبل القريب،» متابعة، «ضربت القوة الكاملة للفيروس التاجي المنطقة، في وقت مبكر وأصعب، من أي جزء آخر من ألمانيا.» وأصيب مئات الأشخاص بعد حضور موكب كرنفال «لانغبروكر ديكي فلا»، السنوي في قريتي «لانغبرويك» و«هارزلت»، في 15 فبراير.

وبدأت المناطق المحيطة تتجنب جيرانها، من هاينسبيرغ. وفي ذلك يقول المدير الإداري لشركة الاستشارات المالية، في البلدة، فرانك ريفينراث، «يشعر الناس في مدن غرب ألمانيا الأخرى بالخوف، بمجرد أن يروا سيارة تحمل لوحة أرقام «إتش إس».

وتابع،«بعض الميكانيكيين (من هاينسبيرغ) رُفضوا من قبل زبائنهم، بسبب أرقام سياراتهم، على الرغم من اختبارهم السلب، أخيراً.» ولكن الآن، «لم تعد هاينسبيرغ منطقة موبوءة، بقدر ما هي طليعة جهود ألمانيا للتحكم في تفشي كوفييد 19»، تقول التايمز.

سيقوم الباحثون بتتبع التقدم الصحي لـ1000 شخص في البلدة، تم اختيارهم ليمثلوا السكان الألمان ككل. ويقول رئيس قسم الفيروسات بجامعة بون، البروفيسور هندريك ستريك، إن الهدف هو وضع مخطط لكيفية تعامل ألمانيا بأكملها مع تفشي الفيروس خلال السنوات القادمة.

وقال ستريك،هذه فرصة كبيرة لألمانيا بأسرها،موضحاً،«سنقوم بجمع المعلومات والنصائح العملية حول كيفية التعامل مع كوفيد 19، وكيف يمكننا تحقيق المزيد من الاحتواء له، دون أن تضطر حياتنا إلى التوقف التام على مدى سنوات».

سيقوم العلماء بفحص الأماكن الخاصة والعامة، بما في ذلك رياض الأطفال والمستشفيات و500 عائلة، لتتبع انتشار الفيروس. وسوف يدرسون كيفية انتقال الفيروس داخل العائلات، وكيف ينقله الأطفال إلى البالغين، وما إذا كان يمكن للحيوانات الأليفة أن تنشره، وحتى ما إذا كانت أنواع معينة من الطعام يمكن أن تنشر الفيروس.

وسيسعى الباحثون، أيضاً، للإجابة على أسئلة حول تواجد الفيروس على الأسطح، وتتبع كيفية انتقاله من لمس الهواتف المحمولة، ومقابض الأبواب، وأجهزة التحكم عن بُعد.

ويوضح ستريك،«إذا كانت هناك طرق لمنع المرض من الانتشار في بيئتنا، فنحن نريد أن نعرف ما هي، بهدف معرفة كيف يمكننا التحرك بحرية في البيئة، مع وجود هذا الفيروس».

ومن خلال اختبار أي من المشاركين في الدراسة، لديهم مناعة ضد المرض، يأمل الباحثون في تقديم فكرة عن عدد الحالات التي لم يتم اكتشافها في جميع أنحاء البلاد.

وقال ستريك،"على أساس النتائج التي نتوصل إليها، سنتمكن من تقديم توصيات يمكن للسياسيين استخدامها لتوجيه عملية صنع القرار،متابعاً،"يمكن أن تكون الإجراءات المعمول بها حالياً جيدة، ونوصي بعدم تغييرها. لكنني أتوقع عكس ذلك، أننا سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من مقترحات بشأن كيفية تخفيض حظر التجوال ".

وأوضح العالم الألماني، إنه لم يكن يعلم بأي دراسات مماثلة تُجرى في نقاط ساخنة أخرى، مثل ووهان، أو إيشغل في النمسا، أو بيرغامو في إيطاليا، أو منطقة الألزاس، في فرنسا.

وكأول دراسة من نوعها، من المرجح أن تكون نتائجها وتوصياتها ذات أهمية خارج حدود ألمانيا. ويخطط الباحثون للكشف عن أول مجموعة من النتائج الأسبوع المقبل، لكن الدراسة ستستمر لأسابيع عدة، ومن المرجح أن يتم التحليل على مدى شهور وسنوات.

وقال ستريك، إنه يأمل أن تساعد النتائج صانعي القرار في المعضلة الأخلاقية المتمثلة في الموازنة بين معدل الوفيات، والحفاظ على سبل العيش القائمة.