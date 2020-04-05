رئيس الوزراء العراقي المكلف يسلّم برنامج حكومته إلى البرلمان

المصدر: بغداد - وكالات

سلّم رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، أمس، برنامج حكومته إلى رئاسة مجلس النواب. وتضمن البرنامج الوزاري، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، 16 نقطة، أبرزها إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تعجيل إنجاز قانون الموازنة العامة، والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة، إضافة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وكان الزرفي قال، أول من أمس، إن الحكومة الجديدة «ستعمل على أربعة محاور مهمة، هي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلاً عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي». وأكد الزرفي أنه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة في تشكيل الحكومة مطلقاً، ولن يتراجع عن دستورية التكليف، ولن يخذل من ساندوه ووقفوا معه من القوى المجتمعية والسياسية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان، أمس، بمقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، على خلفية اضطرابات أمنية شهدتها ساحة التظاهر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقالت المصادر إن مصادمات اندلعت، الليلة قبل الماضية، بين متظاهري ساحة الحبوبي والقوات الأمنية وسط مدينة الناصرية، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات، ما أدى إلى مقتل اثنين في صفوف المتظاهرين، وإصابة 28 نصفهم من القوات الأمنية.

من جهته، أفاد الحشد الشعبي، أمس، بأن قوة من اللواء الأول بالحشد أحبطت مخططاً لعناصر تنظيم «داعش» باستهداف حقول النفط في محافظة ديالى.

على صعيد آخر، أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات الأميركية سلمت، أمس، قاعدة الحبانية العسكرية إلى القوات الأمنية العراقية.

وقالت إن المستشارين العسكريين للتحالف الدولي غادروا القاعدة، في إطار برنامج لتسليم القواعد العسكرية إلى القوات العراقية.