75 إصابة جديدة بـ «كورونا» في الكويت.. والسعودية تقدم موعد منع التجوّل

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 417 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن بيان لوزارة الصحة أن 36 حالة من الإصابات الجديدة من المخالطين و32 قيد التقصي الوبائي وسبع حالات مرتبطة بالعائدين من الخارج.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 335 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي غادرت الحجر الصحي 911. وبلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 16 حالة منها خمس حالات حرجة.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن المملكة قرّرت تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من أمس (الجمعة) وحتى إشعار آخر.

وقال المصدر إن هذا الإجراء «يُعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقاً للمصلحة العامة».

وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا.