برلين تتهم أميركا بـ«قرصنة عصرية» لكمامات تعاقدت عليها

المصدر: برلين - د. ب.أ

قال وزير داخلية ولاية العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة إن 200 ألف كمامة وقناع وجه طبي تعاقدت عليها المدينة، قد تمت مصادرتها من جانب مسؤولين أميركيين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، متهما الولايات المتحدة بانتهاج «قرصنة عصرية».

وقال وزير داخلية الولاية أندرياس غايزل إن كمامات وأقنعة الوجه «إف إف بي-2»، التي تحمي مستخدمها من الإصابة بالعدوى، كانت مخصصة لأن تستخدمها قوات شرطة برلين.

وأضاف أن ولاية برلين قد طلبت هذه الكمامات من شركة أميركية وسددت قيمتها.

ووفقا لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية، تم تصنيع الكمامات في الصين.

وهاجم غايزل الولايات المتحدة في بيان، قائلا إننا «نعتبر هذا بأنه عمل من أعمال القرصنة العصرية».

وقال إن «هذه ليست الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشركاء عبر الأطلنطي. حتى في أوقات الأزمة العالمية، يجب ألا تحكمنا أساليب الغرب الأميركى المتوحش»، داعيا الحكومة الاتحادية الألمانية لحض واشنطن على الالتزام بالقواعد الدولية.

ولم تكن برلين الوحيدة في الشكوى إزاء مثل هذا السلوك.

وكان سياسيون فرنسيون قد اتهموا مؤخرا الولايات المتحدة بشراء إمدادات كاملة من الأقنعة الواقية في الصين، كانت مخصصة إلى فرنسا.

إلى جانب ذلك، أجبرت واشطن العملاق الأميركي مجموعة «إم ثري» الصناعية، بموجب القانون بأن تورد للولايات المتحدة أكبر عدد ممكن من كمامات الوجه «إن-95» من تلك المستخدمة في المستشفيات. وتقوم الشركة أيضا بعمليات إنتاجية في الصين.