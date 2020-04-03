ميركل تباشر عملها من ديوان المستشارية بعد «عزلة كورونا»

المصدر: برلين - د. ب. أ

عادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة إلى ديوان المستشارية في برلين عقب انتهاء فترة عزلها المنزلي.

وكانت ميركل تمارس مهامها خلال الأسبوعين الماضيين من المنزل، بعدما أخضعت للعزل المنزلي بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في تسجيل صوتي إنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

وخضعت ميركل لثلاثة اختبارات، جاءت نتائجها جميعا سلبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم إن ميركل استأنفت عملها من مقر الحكومة في برلين، مضيفا أنه يُجرى هناك اتباع قواعد التباعد المعمول بها لمكافحة الوباء، وقال: «الآن يُجرى مواصلة العمل من ديوان المستشارية».

وأوضح زايبرت أن ميركل تجري محادثاتها مع رؤساء حكومات آخرين إما عبر الهاتف أو دائرة الفيديو المغلقة.

