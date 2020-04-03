أميركا: الصين كذبت بشأن عدد ضحايا فيروس «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الصين بدت «مخففة بعض الشيء»، في حين قال مستشاره للأمن القومي إن واشنطن ليس لديها وسيلة للتأكد من دقة البيانات التي توردها بكين.

وجاءت التصريحات بعد أن أثار عضو جمهوري بارز بالكونغرس الشكوك حول البيانات التي توردها الصين، وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تقريراً سرياً للمخابرات الأميركية خلص إلى أن بكين كذبت بشأن الحصيلة التي نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مؤكّدة أنّ العدد الحقيقي للوفيات والإصابات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير.

وقال ترامب في إفادة يومية لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا إنه لم يتلق تقريراً من المخابرات عن بيانات الصين، لكنه أضاف «الأعداد تبدو مخففة بعض الشيء، بالمقارنة بما شهدناه وما نعلنه».

وأضاف «في ما يتعلق بما إذا كانت الأرقام دقيقة أم لا، أنا لست محاسباً من الصين».

وقال روبرت أوبراين، مستشار ترامب للأمن القومي، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن واشنطن «ليست في وضع يمكنها من التأكد من الأرقام القادمة من الصين».

وفي وقت سابق، اتهم عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، مايكل مكول، وهو جمهوري، الصين بإخفاء الأعداد الحقيقية. ونقل تقرير بلومبرغ عن مسؤول أميركي، لم يكشف عن هويته، قوله إن تقريراً سرياً تلقاه البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، خلص إلى أن إعلان الصين عن أعداد الإصابات والوفيات غير كامل بشكل متعمد. وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن المسؤولين الأميركيين يدلون بتعليقات «وقحة»، تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروسات كورونا في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، خلال إفادة صحافية

إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس قضية صحية، والتركيز بدلاً من ذلك على سلامة شعبها.