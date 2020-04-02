رئيس زيمبابوي يتهم سائقه بسرقة هاتفه الجوال

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن "زيمبابوي هيرالد"

اتهم رئيس زيمبابوي، أميرسون مننغاغوا، سائقه الخاص بسرقة هاتف نقال من نوع «أيتيل 56» تبلغ قيمته 100 دولار، كان قد تلقاه هدية من إحدى الشركات أثناء مناسبة أقامها في مزرعته. وأقر السائق شامونوروا تابا (45 سنة) أمام المحكمة بسرقته للهاتف، وزعم أنه أعطاه هدية لابنه، حيث حكم عليه القاضي بالسجن لمدة 14 شهراً.

وتم اكتشاف سرقة الهاتف بعد أن بدأ الفريق الأمني في القصر الرئاسي في اليوم التالي بجرد الهدايا التي تلقاها منننغاغوا أثناء زيارته للمزرعة، ليكتشف أن من بينها هاتف جوال قد اختفى. وحُكم على تابا في البداية بالسجن لمدة 14 شهراً بعد اعترافه، إلا أن المدعي العام بنيامين شيكيريما أوصى بتخفيض خمسة أشهر من عقوبة السجن، "بشرط ألا يرتكب جريمة مماثلة خلال السنوات الخمس المقبلة"، مع العمل لمدة 315 ساعة في أحد مراكز الشرطة من دون مقابل.

وقال إن تصرفات تابا كانت بدافع الجشع، وأثبتت أيضاً أنه لا يتصف بالأمانة اللازمة على الرغم من أنه يعمل في موقع حساس للغاية في البلاد. وتوسل تابا للرأفة من المحكمة، قائلاً إن لده زوجتين وأبناء في الجامعة كان يدفع لهم رسوماً.

وأورد الفريق الأمني بياناً بالواقعة قائلاً إنه "في 13 مارس وأثناء جرد الهدايا، تم اكتشاف فقدان الهاتف الخلوي مع شاحنه وسماعاته، ما قاد إلى إجراء تحقيق".

وفي 23 مارس 2020، تم القبض على السائق أثناء وجوده في ستيت هاوس. ويمضي البيان قائلاً "بعد ذلك تم إبلاغ محققي الشرطة من اجل استعادة الهاتف الخلوي المسروق من ابن السائق المقيم في المنزل رقم 52 شارع دوموكوا، نيو مابوكو، هراري".

وزعم المدّعون أن المسؤول الامني تعرّف بشكل إيجابي إلى الهاتف الخلوي المسروق من خلال أرقامه التسلسلية.