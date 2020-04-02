أعراض جديدة "خطيرة" للفيروس وحالات وفاة "غريبة" في إيطاليا لمصابين بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".

وقالت الصحيفة إن المتطوعين تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

من جهة اخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن عراض جديدة لفيروس كورونا تضرب الجهاز العصبي، ولا سيما الدماغ.

وقالت الصحيفة إن "من بين الأعراض الجديدة لكورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية"، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن "أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".