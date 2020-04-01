إلينوي طلبت 1.2 مليون "كمامة" من ترامب فأرسل لها آلاف

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن موقع صالون)

طلبت ولاية إلينوي نحو 1.2 مليون كمامة يستخدمها العاملون في تقديم المساعدات الصحية، من الحكومة الفيدرالية في واشنطن، قبل عدة أسابيع، فأرسلت لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 300 ألف كمامة يستخدمها الجراحون، وفق ما قاله حاكم الولاية جي. بي.برتزكر.

وقال برتزكر، وهو ديمقراطي، إن ولايته اشترت 5ملايين كمامة يستخدمها العاملون في الرعاية الطبية، و5ملايين أخرى تستخدم للجراحة، وأضاف: "اشترينا هذه الطلبية بعد فشل البيت الأبيض في تقديم الكمامات التي طلبناها قبل عدة أسابيع للعاملين في مجال الرعاية الطبية والصحية".



أضاف برتزكر في مؤتمر صحافي: "أستطيع القول وكلي ثقة أن ما قاموا بإرساله لنا لم يكن الكمامات التي يستخدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية وإنما كانت كمامات جراحية، في طلبنا الأول من الحكومة الفيدرالية طلبنا 1.2 مليون كمامة قبل أسابيع عدة، لم يصلنا إلى القليل مما طلبناه".



وتابع: "بعد شراء نحو 10 ملايين كمامة لاتزال الولاية بحاجة إلى دعم كبير من إدارة ترامب للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، لا أستطيع التأكيد على ما نريده بالضبط وإنما أريد القول أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تزيد من حجم معدات الحماية الشخصية إلى ولاية إلينوي، وبصراحة إلى بقية أنحاء الدولة برمتها".



ولكن ترامب من جهته لجأ إلى نظرية المؤامرة للدفاع عن نفسه متهما العاملين في المجال الطبي بأنهم يسيئون استخدام أو حتى يسرقون الكمامات التي تقدم إليهم من قبل الحكومة في محاولة منهم للترويج إلى وجود نقص في المعدات المقدمة اليهم، دون أن يقدم أي دليل على ادعائه.