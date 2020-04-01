الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

المصدر: القاهرة-وام

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات ما قامت به ميلشيا الحوثي من استهداف للأحياء السكنية في مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ الباليستية.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية - في بيان مساء اليوم - تضامن الجامعة مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وشدد ابو الغيط على أن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.