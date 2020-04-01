وفاة عبدالحليم خدام في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

أعلن مصدر سوري، في فرنسا، وفاة نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، فجر أمس، في العاصمة باريس.

وأضاف المصدر أن خدام توفي عن عمر 88 عاماً.

وأشار صلاح عياش، المقرب من عائلة خدام، إلى أن الأخير توفي بالساعة الخامسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش)، عقب إصابته بأزمة قلبية.

وتولى خدام مناصب قيادية مؤثرة في سورية، حيث شغل نائب الرئيس، ووزير الخارجية، وعضو قيادة حزب البعث، ومحافظ القنيطرة، ومحافظ حماة.

وانشق خدام عن الحكومة السورية في شهر ديسمبر من عام 2005، ولجأ إلى فرنسا.

وعمل خدام لمدة 30 سنة بالدولة السورية، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه الرئيس بشار الأسد.