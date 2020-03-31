بالفيديو.. السعودية تدعو دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج

المصدر: متابعات - شريف مهدي

دعا وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محمد بن صالح بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج حتى تضح الرؤية، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" السعودية.

أضاف أن المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة المعتمرين والحجاج في جميع الأحوال، لكن للظروف الحالية نحن نتحدث عن جائحة عالمية (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، نسأل الله السلامة منها، ولذلك طلبنا من المسلمين في جميع دول العالم، التريث في عمل أي عقود حتى تضح الرؤية، ونسأل الله أن يذهب هذا البلاء، ونكون جميعاً سالمين آمنين.

وأشار إلى أنه تم إرجاع الأموال التي دفعها الراغبين في العُمرة ولم يتمكنوا من المجيء إلى المملكة بسبب الظروف الحالية.

فيديو عاجل | وزير الحج يدعو دول العالم عبر #الإخبارية من أمام #الكعبة_المشرفة التريث في إبرام عقود #الحج pic.twitter.com/3ToLj2pv0n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020