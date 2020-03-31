35 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم.. والإصابات تتخطى 727 ألف حالة

المصدر: عواصم - وكالات

أودى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة نحو 35 ألف شخص منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وحتى أمس، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، فيما وصلت الإصابات إلى أكثر من 727 ألف حالة، في 183 دولة ومنطقة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول التي سجلت فيها إصابات مؤكدة بالفيروس.

وتخطت إسبانيا الصين، أمس، في عدد الإصابات المؤكدة، حيث ارتفع إجمالي الوفيات بها إلى 7340 حالة، كما قفز عدد الإصابات إلى 85 ألفاً و195، مقابل 81 ألفاً و470 إصابة في الصين التي ظهر بها المرض أواخر العام الماضي.

وأصيب مسؤول الطوارئ الصحية في إسبانيا، فرناندو سيمون، بالفيروس، والذي دأب سابقاً على تقديم إفادة يومية بخصوص الوباء، وأمهلت الحكومة الشركات 24 ساعة إضافية لخفض عملياتها، على أن يبدأ الوقف الكامل للنشاط غير الضروري اليوم.

وفي إيطاليا التي شهدت أوّل وفاة جرّاء الفيروس على أراضيها نهاية فبراير، والبلد الأكثر تأثراً لناحية عدد الوفيات البالغ 10 آلاف و779 من أصل 97 ألفاً و689 إصابة، تم الإعلان عن تعافي 13 ألفاً و30 مريضاً.

وتُعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرّراً لناحية عدد الإصابات، إذ سُجّلت رسمياً 143 ألفاً و55 إصابة، بينها 2514 وفاة، و465 حالة شفاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد، مساء أول من أمس، القيود الطارئة المفروضة للحد من تفشي كورونا.

وحذّر ترامب من أن الأزمة في الولايات المتحدة، التي شهدت تضاعف عدد الإصابات لديها خلال يومين فقط، قد تتدهور لبعض الوقت، فيما حذرت منظمة الإنقاذ الغذائي من أنه كان هناك في السابق 1.2 مليون شخص في نيويورك بحاجة إلى المساعدة للحصول على الغذاء، والآن تضاعف العدد ثلاث مرات.

ودخلت موسكو، أمس، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد، فيما أعلنت مناطق روسية عدة أنها ستطبق إجراءات مماثلة بعد دعوة من الحكومة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «الوضع خطر من دون شك، ويجب أن يتصرف الجميع بطريقة مناسبة»، فيما أحصت روسيا رسميا 1836 حالة إصابة، بينها أكثر من 1200 في موسكو وتسع وفيات.

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام اجراءات العزل بواسطة «نظام مراقبة ذكي»، من خلال شبكة كاميرات للتعرف إلى الوجه، سبق أن استخدمت للتحقق من تطبيق إجراءات عزل مختلفة، فرضت تدريجياً منذ مطلع مارس الجاري.

وأعلنت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، أمس، وفاة 159 شخصاً آخرين كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 2757 حالة، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 41 ألفاً و495 حالة بعد تسجيل 3186 حالة إصابة جديدة، وكشفت الوزارة أن 3511 من المصابين في وضع حرج، وأوضحت أن 13 ألفاً و911 شخصاً من المصابين قد تعافوا بالفعل.

موسكو تدخل في العزل.. ومناطق روسية أخرى تبدأ تطبيق إجراءات مماثلة

إسبانيا تتخطى الصين في عدد الإصابات المؤكدة وإجمالي الوفيات بها يرتفع إلى 7340 حالة.