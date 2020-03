ترامب: لن ندفع تكاليف حماية هاري وميغن

قال الرئيس دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغن، اللذين انتقلا للعيش في كاليفورنيا.

وكتب ترامب على "تويتر" قبل ساعتين من عقد مؤتمره الصحافي، الذي يتناول فيروس كورونا المستجد "أنا صديق للمملكة المتحدة ومعجب جداً بالملكة إليزابيث".

وعن قرار هاري وميغن التخلي عن الإقامة الدائمة في كندا والانتقال إلى كاليفورنيا، أوضح "لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما. هما من عليهما أن يدفعا!".

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن ناطقة باسم الزوجين نشرت في ما بعد بياناً، قالت فيه إنه ليس لدى هاري وميغن أي نية لطلب مساعدة واشنطن لحمايتهما.

وأوضحت "تم وضع الترتيبات الأمنية اللازمة، وهي مولت بوسائل خاصة".

وقد استقل الزوجان طائرة خاصة إلى لوس أنجليس الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه كندا والولايات المتحدة تستعدان لإغلاق حدودهما لمحاربة انتشار «كوفيد 19».

ولدى الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل أصدقاء كثر في كاليفورنيا، حيث تعيش والدتها دوريا أيضاً.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!