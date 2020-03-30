ميليشيات الحوثي تقصف مصنع «إخوان ثابت» في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أصيب سبعة من عمال مصنع «إخوان ثابت» في محافظة الحديدة اليمنية، جراء قصف ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون للمصنع، أمس، في إطار استهدافها المتواصل للمناطق الحيوية في الحديدة، وخروقها اليومية للهدنة الأممية، كما شنت الميليشيات هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية، صوب مواقع للقوات المشتركة في الدريهمي والتحيتا وحيس والجاح والفازة والجبلية. إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني نجحت في تحقيق بعض أهداف معركة تحرير صنعاء، ومنها إخراج عناصر الميليشيات من المناطق المتحصنة بها، في نهم وصرواح مأرب، وجعلتها تخوض معارك بعيدة عن تحصيناتها.

وواصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، عملياتها العسكرية في جبهات الجوف ومأرب، وسط تدهور وتقهقر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيات خلال مواجهات عنيفة في مناطق وادي وسط، والمهاشمة، وعلى امتداد الطريق الدولي الرابط بين اليتمة ومدينة الحزم بمديرية خب والشعف في الجوف، وأكدت مصادر في المنطقة العسكرية السادسة أن قوات الجيش تمكنت من تحرير وتطهير منطقة لغدم في محيط المهاشمة، بعد أن طوقتها وقامت بمحاصرة مجموعة كبيرة من عناصر الحوثي فيها. كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات، استهدفت مواقع حوثية في محيط صنعاء، تركزت في نهم وبني حشيش وبني الحارص، وأخرى في حرض بحجة وفي حيدان بصعدة، و10 غارات على مواقع حوثية في الجوف.

وفي الضالع، تواصلت المواجهات بين القوات المشتركة والجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في محيط الفاخر، شمال غرب الضالع، بعد أن استهدفت الميليشيات بعض القرى بقصف مدفعي.