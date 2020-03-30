ربع مليون قناع واقٍ من الأمم المتحدة لنيويورك

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت الأمم المتحدة، بالاشتراك مع البعثة الدائمة للولايات المتحدة، عن تقديم ربع مليون قناع واقٍ للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء مدينة نيويورك. وأكد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في بيان، أن الفرق الطبية تعمل على الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد بجسارة وإيثار، وبلا كلل في نيويورك، لذا أعلنت المنظمة الدولية التبرع بـ250 ألف قناع واقٍ للوجه، وهي مستلزمات موجودة في مخازن الأمم المتحدة، وتفيض عن حاجتها. ولفت البيان إلى أن الأمم المتحدة وأفراداً من بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى المنظمة، يعملون مع بلدية نيويورك لنقل المستلزمات الطبية على وجه السرعة إلى المرافق الطبية في أرجاء المدينة.