السيسي يأمر بمكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية للعاملين كافة حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى مصر، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع، والتعليم، والمالية، والصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

وأعرب السيسي خلال الاجتماع عن التقدير للعاملين كافة في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه السيسي في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

أكد السيسي خلال الاجتماع أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين الأجهزة المعنية بالدولة كافة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.