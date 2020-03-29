بالصور.. مستشفى ميداني في بلغراد بـ 3000 سرير لمرضى «كورونا»

المصدر: بلغراد - د. ب.أ

بدأ مستشفى ميداني، أقيم في قاعة عرض في أرض المعارض في بلغراد لعزل وعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، في استقبال مرضى اليوم الأحد.

وذكرت قناة «آر.تي.إس» التلفزيونية الرسمية أن أول 10 أشخاص مصابين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض حادة، أستقروا في القاعة المزودة بقبة وتبلغ مساحتها 21300 متر مربع، مليئة بأكثر من 3000 سرير.

وذكر مسؤولون أن المنطقة بأكملها مزودة بواي فاي وتقدم مختلف صور التسلية للمرضى، المتوقع أن يقضوا ما بين أسبوعين وأربعة في الداخل.



وبالمثل، تم إعداد منشآت لكن أصغر حجماً، في مدينتي «نوفي ساد» و«نيس»، وهما أكبر مدينتين بعد بلغراد.

وحتى ظهر اليوم الأحد، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صربيا 659، وتوفي 11 شخصاً.