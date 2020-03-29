سورية تقرر حظر التجول بين المحافظات بسبب «كورونا»

المصدر: دمشق - د. ب. أ

قرر مجلس الوزراء السوري، اليوم الأحد، حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء وحتى 16 أبريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء بعد أن أجرى مجلس الوزراء تقييماً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا المستجد وحصر أي انتشار للفيروس.

على صعيد آخر، دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا.

ووفق الوكالة، تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية، وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

يشار إلى أن القرار يقضي بمنع الحركة بين كل محافظة وأريافها وليس بين المحافظات.