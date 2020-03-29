حالة نادرة جدا.. وفاة رضيع أميركي جراء «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

توفي رضيع أميركي جراء إصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية ألينوي السبت.

وقال حاكم الولاية غاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة «الرضيع» مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

وقالت رئيسة الإدارة نغوزي أيزيكي في بيان انه «لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19».

وأضافت أن «تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة».

وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ «أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا».

وأضاف «انه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب أن نتحسر على ذلك».

وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا إلى إحصاء لجامعة غونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها ألينوي.